Come è stato catturato dai carabinieri Matteo Messina Denaro | nessuno lo ha tradito

I carabinieri hanno catturato Matteo Messina Denaro senza che nessuno lo tradisse. L’arresto è arrivato con l’operazione

Ad arrestare Matteo Messina Denaro con l'operazione "Tramonto" sono stati i carabinieri della CrimOr e del Gis: tutto è partito da un pizzino trovato a casa della sorella poco più di un mese prima l'arresto. Ai magistrati il boss dirà di essere stato preso per un suo errore: aveva raccontato della malattia alla sorella.🔗 Leggi su Fanpage.it

Lucio Arcidiacono è il colonnello dei carabinieri che ha portato alla cattura Matteo Messina Denaro.

Il 16 gennaio 2023, l’Italia ha assistito a un momento storico: dopo quasi 30 anni di fuga, Matteo Messina Denaro è stato catturato dai Carabinieri del ROS.

