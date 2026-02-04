Comacchiese-Ars et Labor 0-1 | finisce qui Piccioni decide il derby a 4' dalla fine - DIRETTA e VIDEO

4 feb 2026

L’Ars et Labor vince in rimonta a Comacchio, grazie a un gol di Piccioni a quattro minuti dalla fine. La partita si è giocata su un campo amico, con le tifoserie che si sono rispettate e hanno creato un’atmosfera appassionata. La squadra di casa ha approfittato del vantaggio, ma alla fine sono stati i biancazzurri a conquistare i tre punti con un’azione decisiva negli ultimi minuti.

Mille emozioni, tutte in una notte. L’Ars et Labor va a Comacchio – in un terreno ‘amico’, complice l’ottimo rapporto tra le tifoserie – per recuperare il match di campionato non disputato nell’ultimo weekend, quando invece è stata impegnata (con sconfitta) nella finale di Coppa Italia contro.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

