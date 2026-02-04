Il Colonnello Lucio Gambera, figura reale dietro la fiction

La storia vera del Colonnello Lucio Gambera. Nella fiction L’Invisibile, Lucio Gambera è il Colonnello incaricato all’operazione della cattura di Matteo Messina Denaro. Gambera è interpretato dall’attore Lino Guanciale. Ma chi è il Colonnello Lucio Gambera nella realtà? La storia vera della fiction. Lucio Gambera chi è nella realtà il Colonnello. Lucio Gambera è il Colonnello del Ros incaricato di seguire le indagini sul superlatitante Matteo Messina Denaro, a cui dà la caccia da anni. È un investigatore puro, un uomo dello Stato che ha fatto della cattura del boss la sua ragione di vita. Questa sua missione sta davanti a tutto: alla vita privata, al matrimonio, alla carriera. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

© Piperspettacoloitaliano.it - Colonnello Lucio Gambera storia vera: chi è nella realtà il Carabiniere che ha arrestato Matteo Messina Denaro

Il 16 gennaio 2023, l’Italia ha assistito a un momento storico: dopo quasi 30 anni di fuga, Matteo Messina Denaro è stato catturato dai Carabinieri del ROS.

Lucio Arcidiacono è il colonnello dei carabinieri che ha portato alla cattura Matteo Messina Denaro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

