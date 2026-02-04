Colonnello Lucio Gambera storia vera | chi è nella realtà il Carabiniere che ha arrestato Matteo Messina Denaro
Il Colonnello Lucio Gambera, figura reale dietro la fiction
La storia vera del Colonnello Lucio Gambera. Nella fiction L’Invisibile, Lucio Gambera è il Colonnello incaricato all’operazione della cattura di Matteo Messina Denaro. Gambera è interpretato dall’attore Lino Guanciale. Ma chi è il Colonnello Lucio Gambera nella realtà? La storia vera della fiction. Lucio Gambera chi è nella realtà il Colonnello. Lucio Gambera è il Colonnello del Ros incaricato di seguire le indagini sul superlatitante Matteo Messina Denaro, a cui dà la caccia da anni. È un investigatore puro, un uomo dello Stato che ha fatto della cattura del boss la sua ragione di vita. Questa sua missione sta davanti a tutto: alla vita privata, al matrimonio, alla carriera. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Chi è Lucio Arcidiacono, il colonnello che ha catturato Matteo Messina Denaro. Stasera su Rai 1 una fiction ispirata alla sua storia
Il 16 gennaio 2023, l’Italia ha assistito a un momento storico: dopo quasi 30 anni di fuga, Matteo Messina Denaro è stato catturato dai Carabinieri del ROS.
Chi è Lucio Arcidiacono, il colonnello che ha catturato Matteo Messina Denaro
Lucio Arcidiacono è il colonnello dei carabinieri che ha portato alla cattura Matteo Messina Denaro.
