Colonnello Lucio Gambera storia vera | chi è nella realtà il Carabiniere che ha arrestato Matteo Messina Denaro

Il Colonnello Lucio Gambera ha portato a termine l’arresto di Matteo Messina Denaro, un’operazione che ha richiesto mesi di indagini e preparativi. Nella realtà, Gambera è un ufficiale dei Carabinieri con anni di esperienza, noto per aver guidato diverse missioni contro la criminalità organizzata. Lo scorso anno, ha coordinato le forze dell’ordine durante una delle operazioni più complesse contro la mafia siciliana.

La storia vera del Colonnello Lucio Gambera. Nella fiction L'Invisibile, Lucio Gambera è il Colonnello incaricato all'operazione della cattura di Matteo Messina Denaro. Gambera è interpretato dall'attore Lino Guanciale. Ma chi è il Colonnello Lucio Gambera nella realtà? La storia vera della fiction. Lucio Gambera chi è nella realtà il Colonnello. Lucio Gambera è il Colonnello del Ros incaricato di seguire le indagini sul superlatitante Matteo Messina Denaro, a cui dà la caccia da anni. È un investigatore puro, un uomo dello Stato che ha fatto della cattura del boss la sua ragione di vita. Questa sua missione sta davanti a tutto: alla vita privata, al matrimonio, alla carriera.

Il 16 gennaio 2023, l’Italia ha assistito a un momento storico: dopo quasi 30 anni di fuga, Matteo Messina Denaro è stato catturato dai Carabinieri del ROS.

