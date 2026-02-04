Colmate le lacune estive Come cambia la squadra

Nella sessione invernale del calciomercato, la squadra ha colmato le lacune estive e ha alzato l’asticella della qualità. La coppia di dirigenti, Giovanni Corrado e Davide Vaira, ha portato a termine con successo il lavoro iniziato durante l’estate, migliorando la rosa e sistemando le posizioni più deboli. Ora la squadra si presenta più forte e pronta a affrontare le prossime sfide.

Lacune colmate e asticella della qualità alzata: sulla carta la coppia dirigenziale composta da Giovanni Corrado e Davide Vaira ha portato a termine la missione prefissata all'apertura della sessione invernale del calciomercato. Il Pisa doveva inserire nella rosa quei calciatori necessari a incrementare il tasso di esperienza e di abilità tecniche. Per scelta – come ormai assodato da diversi anni – e anche per semplici questioni di opportunità economiche, il club ha deciso di non investire in Italia, andando invece a ricercare la nuova linfa per l'organico al di fuori dei confini nazionali. Reparti alla mano possiamo finalmente considerare superato il "peccato originale" della squadra: la mancanza di alternative in alcune porzioni di campo rimasta irrisolta dalla sessione estiva.

