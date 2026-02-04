Questa mattina a Codogno si è svolta la tradizionale cerimonia in onore del patrono. La benedizione delle gole ha coinvolto i presenti, tra cui molti giovani. Il parroco ha invitato i ragazzi a vivere il mondo reale, lontano dalle illusioni, e a usare le parole per dialogare davvero. La comunità ha anche parlato di sport, pace e democrazia, affrontando le sfide di un mondo che cambia rapidamente.

Giovani e sport, pace e democrazia ma anche sfide future in un mondo complesso e la riscoperta dell'uso delle parole per un vero dialogo. Il sindaco Francesco Passerini e il parroco monsignor Gabriele Bernardelli, ieri mattina in una chiesa parrocchiale non particolarmente gremita di fedeli, sono intervenuti all'inizio della messa solenne per la celebrazione del santo patrono San Biagio. Il primo cittadino ha delineato la visione di una comunità che sa guardare oltre i propri confini, forte della propria storia e di una rinnovata unità territoriale e si è rivolto ai giovani affinché siano "protagonisti nel mondo reale" e non spettatori di quello virtuale.

© Ilgiorno.it - Codogno onora il patrono. Benedizione delle gole e un richiamo ai giovani: "Vivete il mondo reale"

Roberto Vecchioni rivolge un messaggio ai giovani, invitandoli a non correre senza sosta ma a dedicare tempo all’ascolto e alla riflessione.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector mobili negli ingressi delle scuole, evidenziando come tra i giovani si diffondano comportamenti rischiosi, come l’uso di coltelli.

A Codogno è festa grande per San Biagio con un accento particolare sui giovani IL VIDEO DELLA BENEDIZIONE DELLA GOLAFESTA PATRONALE Il sindaco Passerini, il parroco monsignor Bernardelli e il vescovo Malvestiti hanno sottolineato l’importanza della linfa vitale delle nuove generazioni ... ilcittadino.it

San Biagio a Codogno: oggi uno speciale di dieci pagineIN EDICOLA Con il Cittadino tutto il programma della kermesse e gli approfondimenti ... ilcittadino.it

Onorato di aver presentato e fatto da colonna sonora col mio DJset all’accensione braciere fiamma olimpica 2026 Fiamma Olimpica Olimpiadi Milano Cortina 2026 DJ Cipy Jay Città di Codogno #milanocortina2026 #codogno #cipyjay #reel #dj - facebook.com facebook