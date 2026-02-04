Claudio Lippi ha aperto un nuovo profilo Instagram e ha pubblicato il suo primo video. La notizia arriva dopo la telefonata con Fabrizio Corona nel format Falsissimo. Il pubblico si chiede come stia davvero l’ex conduttore, che ha deciso di condividere un suo momento di vita sui social.

Claudio Lippi apre un profilo Instagram dopo la telefonata con Fabrizio Corona nel format Falsissimo. “Primo, sono vivo, non sono in terapia intensiva come avrete probabilmente visto in altri appuntamenti”, ha detto l'ex conduttore in un video girato a casa sua, riferendosi probabilmente al collegamento con l'ex re dei paparazzi, avvenuto da una camera d’ospedale. Il profilo è stato creato con l’aiuto e su suggerimento della figlia Federica, per raccontare la sua storia, “un modo dopo 21 anni di silenzio per riprendere il rapporto con quella che per me è vita, il rapporto con il pubblico. Non mi interessa l’età, non mi interessa lo stato sociale, non mi interessa la cultura, mi interessano le persone”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Claudio Lippi, il primo sconvolgente video su Instagram: come sta davvero

A 80 anni, Claudio Lippi fa il suo debutto su Instagram.

Claudio Lippi torna a parlare sui social.

