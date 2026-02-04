Clan ‘Ndrangheta operava dal carcere | 46 persone coinvolte in traffici e infiltrazioni nel Vibonese

Le forze dell’ordine hanno smantellato un gruppo di 46 persone legate alla ‘Ndrangheta che continuava a gestire traffici e infiltrazioni nel Vibonese, anche da dentro le carceri. L’indagine ha dimostrato come il clan abbia mantenuto il controllo sul territorio, nonostante i vertici fossero in cella. L’operazione ha portato all’arresto di numerosi sospetti e alla scoperta di un sistema ben organizzato di comunicazioni e traffici illeciti.

Un’ampia operazione antimafia ha portato alla luce un sistema di controllo mafioso che, nonostante la detenzione dei vertici, ha continuato a funzionare in modo organizzato nel Vibonese. La Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha concluso le indagini nell’ambito dell’inchiesta “Call me”, che ha portato all’indagine di 46 persone ritenute coinvolte in un’organizzazione legata alla ‘Ndrangheta, con particolare riferimento al clan La Rosa di Tropea. Tra i capi e i gregari indagati, molti sono stati identificati come detenuti che, nonostante le sbarre, avrebbero mantenuto il controllo sugli affari del gruppo, impartendo ordini e gestendo estorsioni a distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un'operazione ha portato al sequestro di una società di noleggio gestita dalla criminalità organizzata in Emilia, collegata all'Ndrangheta.

Maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 28 arresti, smantellata rete di traffico internazionale

