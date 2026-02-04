Nel rush finale del mercato, l’asse tra Fenerbahçe e Arabia Saudita ha portato a due colpi sorprendenti. Kanté torna in Europa e firma con i turchi, mentre En-Nesyri passa all’Al-Ittihad. Le trattative sono sbloccate all’ultimo momento, lasciando tutti a bocca aperta. La serata ha ribaltato le gerarchie e aperto nuovi scenari nel calcio internazionale.

Un asse di mercato rovente, al limite del tempo regolamentare, ha scosso le gerarchie tra Turchia e Arabia Saudita nella serata di ieri, portando alla definizione di un doppio affare che sembrava ormai destinato al naufragio. N’Golo Kanté è ufficialmente un nuovo giocatore del Fenerbahçe, mentre il percorso inverso è stato compiuto da Youssef En-Nesyri, che approda all’Al-Ittihad per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. La doppia operazione è stata sbloccata soltanto dopo un intervento della FIFA, resosi necessario per dirimere il caos burocratico che aveva portato i due club a un durissimo scontro diplomatico nelle ore precedenti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Clamoroso asse Fenerbahçe-Arabia: Kanté torna in Europa, En-Nesyri vola all’Al-Ittihad

