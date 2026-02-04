Questa sera, a pochi giorni dalla semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle, Pep Guardiola si è lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa. Il tecnico spagnolo ha espresso tutto il suo dolore e la sua rabbia, parlando di innocenti uccisi e chiedendo di fermare questa violenza. Le sue parole hanno colpito i presenti, e il suo stato d’animo appare più fragile che mai.

L’antivigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle si trasforma nel palcoscenico per uno degli sfoghi più duri e sentiti della carriera di Pep Guardiola. In una conferenza stampa destinata a far discutere ben oltre i confini del calcio, il tecnico del Manchester City ha abbandonato i temi tattici per lanciare un atto d’accusa durissimo contro l’indifferenza globale e le politiche internazionali. Il tecnico catalano ha puntato il dito direttamente contro l’amministrazione Trump, citando i recenti e tragici fatti di Minneapolis, dove gli agenti dell’ICE hanno ucciso i civili Renée Good e Alex Pretti. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - City, Guardiola shock in conferenza: “Basta uccidere innocenti, mi fa male”

Approfondimenti su City Guardiola

In una partita importante, il pareggio di Copenaghen-Napoli ha deluso il tecnico Conte, che sottolinea come la squadra avesse le condizioni per vincere e avvicinarsi ai play-off.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su City Guardiola

Argomenti discussi: Man City hold talks over shock Trent Alexander-Arnold move amid Real Madrid ‘frustrations’.

Guardiola shock: Dopo il Manchester City mi fermerò e forse mi ritiroÈ stato un anno difficile, ho fatto anche scelte sbagliate. Ma ho imparato molto. Non c’è solo un motivo per il nostro calo, ma una somma di dettagli. Le difficoltà fanno parte del gioco - ha ... tuttosport.com

Guardiola says 'everything is going wrong' for Man City as Haaland rues 'embarrassing' lossBODO, Norway (AP) — Manchester City manager Pep Guardiola said everything is going wrong for his team after being on the end of a stunning Champions League upset at Norwegian underdog Bodø/Glimt on ... msn.com

Guardiola rompe il silenzio: "Per cosa ci uccidiamo a vicenda" Pep Guardiola non si limita mai a parlare solo di calcio, e lo ha ribadito anche alla vigilia della semifinale di Coppa di Lega contro il Newcastle. Il tecnico del Manchester City ha trasformato una c - facebook.com facebook

Foot: Guardiola ironise sur le supposé mercato dispendieux de Manchester City x.com