Cittanova tutto pronto per lo spettacolo Il Berretto a sonagli | INFO

Questa sera il Teatro Gentile di Cittanova si prepara ad accogliere il pubblico per lo spettacolo “Il Berretto a sonagli”. L’appuntamento è alle 20.30 e promette di portare in scena un classico che unisce passato e presente. La sala è pronta, e gli spettatori sono pronti a immergersi in una serata di teatro, tra tradizione e modernità.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20.30, il Teatro Gentile di Cittanova si prepara a diventare palcoscenico di un incontro tra passato e presente, tra tradizione e modernità. Il sipario si alzerà su *Il Berretto a sonagli*, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, in una produzione che promette di essere una delle più intense dell’anno. A interpretare il complesso e tormentato protagonista, il signor Ciampa, è Enrico Guarneri, attore di grande caratura, noto per la sua capacità di calarsi nei ruoli più sfumati della drammaturgia italiana. Accanto a lui, Nadia De Luca, conosciuta per la sua intensità scenica e la voce che sembra scavare dentro le anime dei personaggi, affronta il ruolo di una donna che, pur non avendo un nome nel testo, incarna tutta la complessità del potere silenzioso delle relazioni umane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

