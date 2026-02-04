Circolo Antella 50 anni di cinema Il viaggio fotografico nella storia

Il Circolo di Antella festeggia 50 anni di cinema. Domenica scorsa, ha celebrato il mezzo secolo con un viaggio fotografico nella sua storia. La sala, inaugurata il 7 febbraio 1976, ha visto passare decine di film e generazioni di spettatori. La proiezione di

Il 7 febbraio 1976 Antella inaugurava la nuova sala cinema teatro del Circolo con la proiezione di "Libera, amore mio!" con Claudia Cardinale. Un evento che, ricorda lo storico locale Massimo Casprini, arrivò dopo un percorso iniziato nel 1961. Oggi la comunità celebra questi 50 anni con una mostra fotografica-documentaria curata da Lorenzo Biffoli, inaugurata dal sindaco Francesco Pignotti proprio il 7 febbraio dalle 16 seguita dalla proiezione gratuita di "Amici miei". "Con l'inaugurazione della nuova sala nel 1976 si aprì una nuova fase della storia del cinema all'Antella - spiega Casprini -, che affonda le sue radici in un passato più remoto: la prima agibilità risale al 1921 e nel 1922 arrivò "La passione di Gesù Cristo", quando ancora il cinema era muto e l'accompagnamento musicale era di Modesto Bardi, l'accollatario dell'ufficio postale, spesso col supporto di due cantanti".

