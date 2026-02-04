Cinema in piscina | torna CineTerme con proiezioni estive in ambiente acquatico

Venerdì 6 febbraio 2026, alle 18.30, a Montegrotto Terme, si ripropone l’evento che unisce cinema e relax in modo originale. Questa estate, le proiezioni si svolgeranno di nuovo in piscina, offrendo agli spettatori un’esperienza diversa dal solito. La location in ambiente acquatico promette di attirare molti appassionati, pronti a godersi un film immersi nell’acqua.

Venerdì 6 febbraio 2026, alle 18.30, a Montegrotto Terme, si riaccende il fascino di un’esperienza unica: il cinema non più sullo schermo, ma dentro l’acqua. A dare il via alla nuova stagione di CineTerme, il format che ha già incantato migliaia di spettatori con la sua formula inedita, è una serata interamente dedicata al sorriso, al relax e alla magia del cinema a mollo. Il luogo? L’Hotel Terme Millepini, in via Cataio 42, dove le acque termali salsobromoiodiche a 36 gradi si trasformano in una sala cinematografica all’aperto, con un mega-schermo allestito a bordo piscina. Chi? Il pubblico, che potrà immergersi in un’atmosfera tra sogno e realtà, con i film che scorrono sopra la superficie dell’acqua, riflettendosi come immagini sognanti sulle onde leggere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Venerdì 6 febbraio si apre ufficialmente la nuova stagione di CineTerme, il festival che combina il cinema con il relax delle terme.

