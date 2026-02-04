Cina stop alle maniglie a scomparsa nelle auto elettriche | Sono pericolose in caso di incidente

La Cina ha deciso di vietare le maniglie a scomparsa nelle auto elettriche. Il governo ha dichiarato che queste maniglie sono pericolose in caso di incidente e rischiano di mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri. La decisione arriva dopo aver valutato i rischi e le criticità di questa tecnologia, che negli ultimi anni ha conquistato molti costruttori. Ora, le case automobilistiche dovranno adeguarsi e ripensare a questo dettaglio, che fino a poco tempo fa sembrava innovativo e all’avanguardia.

Pechino (Cina), 4 febbraio 2026 – La Cina si appresta a vietare una delle innovazioni tecnologiche più in voga negli ultimi anni per quanto riguarda i veicoli di tipo elettrico, plug-in e non solo. Dal 1° gennaio 2027, infatti, i produttori di automobili saranno costretti a rinunciare alle maniglie a scomparsa nelle auto elettriche, ritenute poco sicure o addirittura potenzialmente pericolose in caso di malfunzionamento o incidente. Sulla scia degli ultimi sinistri mortali, Pechino ha vietato ufficialmente di utilizzare nei veicoli elettrici maniglie della portiera con design 'a scomparsa' perché l'assenza di tensione a seguito di incidente può impedire la loro fuoriuscita e quindi non permettere ai soccorritori di accedere all'abitacolo.

