Cina avvia test cruciali per la navicella Mengzhou passo avanti verso esplorazione lunare programmata

Questa mattina, nel deserto del Xinjiang, le operazioni per i test della navicella Mengzhou sono in corso. Gli ingegneri lavorano senza sosta per assicurare che tutto sia pronto prima del lancio. È un passo importante per la Cina, che punta a esplorare la Luna nei prossimi mesi. Sul sito, il silenzio del deserto si mescola ai rumori di macchinari e alla tensione di chi aspetta il risultato.

Nel cuore del deserto del Xinjiang, dove il silenzio è rotto solo dal sibilo del vento e dal ronzio lontano dei motori, si sta preparando uno dei momenti più significativi della storia spaziale cinese. Nei prossimi giorni, la Cina effettuerà un test cruciale della navicella Mengzhou, il veicolo che nei prossimi anni dovrà portare i suoi taikonauti sulla superficie lunare. Il lancio, programmato per il primo week-end di febbraio 2026, avverrà dal complesso di lancio del Centro spaziale di Wenchang, sulla costa meridionale dell'isola di Hainan, da dove già sono partite le missioni più ambiziose della CNSA.

