La tensione tra Margot Robbie e Jacob Elordi sul set di

Le reazioni della critica dopo la focosa premiere non si sono fatte attendere, le appassionate performance dei due protagonisti al centro dei commenti. Sono tutte un "bollore" le prime reazioni a Cime tempestose, versione moderna ad alto tasso erotico del classico di Emily Brontë diretto dalla regista inglese Emerald Fennell. Il suo sguardo hot sulla passione tra Catherine e Heathcliff sembra aver convinto la critica nonostante le licenze e i tradimenti dell'originale che avevano fatto preoccupare i fan. E naturalmente sono decisamente hot i protagonisti, gli australiani Margot Robbie e Jacob Elordi, che rubano la scena in una gara di bellezza e sensualità e che vedremo in azione nei cinema italiani a partire dal 12 febbraio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cime tempestose, prime reazioni "la tensione sessuale tra Margot Robbie e Jacob Elordi si taglia col coltello"

Approfondimenti su Cime Tempestose

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Cime Tempestose, le prime recensioni (bollenti) del remake: mai visto tanta carica erotica in un film; Cime Tempestose: reazioni bollenti per il remake erotico con Margot Robbie e Jacob Elordi; Cime Tempestose: rivelate le prime reazioni al film con Margot Robbie e Jacob Elordi (e sono sorprendenti); I look di Margot Robbie e Jacob Elordi alla première di Cime Tempestose.

Cime tempestose, prime reazioni la tensione sessuale tra Margot Robbie e Jacob Elordi si taglia col coltelloLe reazioni della critica dopo la focosa premiere non si sono fatte attendere, le appassionate performance dei due protagonisti al centro dei commenti. movieplayer.it

Cime tempestose: online le prime reazioni al film con Margot Robbie e Jacob ElordiScopri le prime reazioni a Cime tempestose di Emerald Fennell: elogi per Margot Robbie, Jacob Elordi e l’intensa rilettura del classico. cinefilos.it

Margot Robbie durante il tour promozionale di Cime tempestose - facebook.com facebook

Margot Robbie alla presentazione in sala di “Wuthering Heights” alla premiere europea del film a Parigi. @rebellevague x.com