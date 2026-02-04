Ciclone Harry | Siamo presenti anche con i riflettori spenti dice Tajani

Il ciclone Harry ha provocato danni enormi nelle città italiane colpite. Le strade sono sommerse da acqua e fango, e molte zone sono ancora senza corrente. Nonostante il maltempo, il presidente della Camera, Nicola Tajani, ha ribadito che le istituzioni devono continuare a lavorare, anche quando tutto sembra difficile. Ha detto che ci sono momenti in cui bisogna agire senza luci, senza clamore, per garantire ai cittadini assistenza e sicurezza. La situazione resta critica, ma le autorità non si fermano.

**Le città toccate dal ciclone Harry sono state colpite con una violenza senza precedenti. Ma mentre l’Italia è ancora in preda al maltempo, il presidente della Camera dei deputati, Nicola Tajani, ha voluto sottolineare l’importanza di rimanere attivi anche nei momenti di crisi. Con un commento diretto e significativo, ha affermato: “Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spenti”.** L’attuale evento meteorologico, che ha visto l’arrivo del ciclone Harry su tutta la regione Sicilia, ha causato danni ingenti a diverse località, tra cui Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano C. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone Harry: “Siamo presenti anche con i riflettori spenti”, dice Tajani Approfondimenti su Ciclone Harry Maltempo, ciclone Harry e ristori: Confcommercio e Sib all’incontro con il ministro Tajani I rappresentanti di Confcommercio e Sib si sono incontrati ieri con il ministro Tajani al Consiglio regionale della Calabria. Ciclone Harry, Savarino: "Apprezziamo l'impegno di Tajani sulla sospensione della direttiva Bolkestein" Il governo italiano ha deciso di chiedere all’Unione europea di sospendere temporaneamente la direttiva Bolkestein per le attività balneari colpite dal ciclone Harry in Sicilia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ciclone Harry Argomenti discussi: Dopo la furia del ciclone Harry, montano le polemiche per gli interventi: Non siamo figli di un Dio minore; I volontari nella Sicilia devastata: In 48 ore siamo diventati 1.600; Ciclone Harry, i migranti del Nodo tra i volontari a ripulire le spiagge siciliane; Dalle onde sulla costa orientale alla frana di Niscemi, voci dalla Sicilia ferita: Siamo soli da sempre. Ciclone Harry, Tajani Saremo presenti anche quando i riflettori saranno spentiWASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A Washington ci sarà, nella residenza dell'ambasciatore, un incontro con gli italiani in America e con la Niaf per ... italpress.com Eppur si muore ancora nel Mare Nostrum. Ciclone Harry: centinaia di morti negli ultimi dieci giorniAncora si muore nel Mare Nostrum, ancora naufragi. Potrebbero essere decine o centinaia, tra morti e dispersi, i migranti scomparsi in mare presenti su otto barche partite da Libia e Tunisia negli ult ... portalecce.it Piano di interventi sulle coste sarde dopo il passaggio del ciclone Harry Confronto tra Regione, Comuni ed esperti per la tutela ambientale facebook Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.