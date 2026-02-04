Ciclone Harry | Schifani interroga il presidente della Regione sulle emergenze locali

Il presidente della Regione Schifani si è recato nelle zone colpite dal ciclone Harry. Ha incontrato i cittadini e le imprese locali per fare il punto sulla ricostruzione. Ha anche annunciato un fondo di 3 milioni di euro destinato alle imprese ittiche danneggiate. La visita si è concentrata sulle aree più colpite, dove i danni sono evidenti e la ripresa appare ancora lunga.

**Ciclone Harry: il presidente della Regione Schifani si reca nei luoghi colpiti e annuncia 3 milioni di euro per le imprese ittiche** «Siamo qui per capire come sta andando la ricostruzione, per vedere personalmente le zone che hanno sofferto di più». Così, nel pomeriggio del 4 febbraio, Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, si rese sul territorio colpito dal ciclone Harry, con un'interessante e urgente visita al Siracusano. La tappa era prevista per la mattina, e l'obiettivo era dare un'occhiata diretta alle zone più danneggiate, in particolare a Portopalo, Avola e Siracusa. Le condizioni estreme del maltempo di gennaio avevano lasciato tracce forti: un paesaggio di detriti, di edifici danneggiati, di infrastrutture in disordine.

