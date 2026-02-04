Questa mattina i ministri hanno incontrato i presidenti delle regioni colpite dal ciclone Harry. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, si è confrontata con Renato Schifani della Sicilia e Roberto Occhiuto della Calabria, insieme all’assessore della Sardegna Franco Cuccureddu. L’obiettivo è stato fare il punto sulle prime operazioni di emergenza e coordinare gli interventi urgenti.

**Un incontro immediato tra ministero e capi delle regioni colpite dal ciclone Harry** Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha incontrato oggi i presidenti delle regioni colpite dal ciclone Harry: Renato Schifani (Sicilia) e Roberto Occhiuto (Calabria), insieme all’assessore della Regione Sardegna Franco Cuccureddu. L’incontro, tenutosi in videoconferenza, è stato l’ennesimo passo urgente per affrontare la crisi turistica provocata da uno dei fenomeni climatici più forti dell’anno. Le istanze di un intervento rapido, mirato e coordinato sono state poste in primo piano, con un bilancio del Ministero che punta a garantire un supporto immediato alle strutture turistiche, alle imprese locali e alle comunità coinvolte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclone Harry: ministri confrontano intervento dopo le prime emergenze operative

Approfondimenti su Ciclone Harry

Il presidente della Regione Schifani si è recato nelle zone colpite dal ciclone Harry.

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni nel Sud Italia e in Sardegna, interessando infrastrutture, attività produttive e coste.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Ciclone Harry, decreto in arrivo su aiuti e tributi sospesi: governo accelera sugli interventi urgentiNuove misure per i territori colpiti dal maltempo: fondi, sospensione mutui e tributi, confronto con l’Unione europea ... cosenzachannel.it

Ciclone Harry: online la piattaforma per i ristori, la Calabria al fianco di cittadini e impreseCon l’apertura della piattaforma online per la ricognizione dei danni causati dal ciclone Harry, la Calabria avvia la fase operativa per garantire aiuti ... wesud.it

ACIREALE, CICLONE HARRY: SOPRALLUOGO NEI PORTI DEI CINQUE BORGHI MARINARI Questa mattina il Genio Civile, insieme alla Struttura territoriale Ambiente, all’Ufficio locale marittimo e al Comune di Acireale, ha effettuato sopralluoghi nei borghi - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com