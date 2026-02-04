Ciclone Harry martedì prossimo il dibattito a Strasburgo | Un’emergenza senza precedenti

Martedì prossimo si terrà a Strasburgo un dibattito urgente sul ciclone Harry, che ha colpito duramente Italia e Mediterraneo. Le immagini delle devastazioni sono impressionanti: molte imprese in Sicilia rischiano di chiudere, e la stagione turistica si ferma. La situazione si fa sempre più critica e richiede interventi immediati.

Danni devastanti in Italia e nel Mediterraneo a causa del ciclone Harry, mentre il turismo siciliano lancia l'allarme: imprese a rischio chiusura e stagione estiva compromessa Il ciclone Harry sarà il protagonista del dibattito europeo. La Conferenza dei presidenti del Parlamento Europeo ha infatti deciso di inserire all'ordine del giorno della prossima plenaria di Strasburgo, prevista per martedì, una discussione sugli effetti dell'ondata di maltempo che ha colpito duramente diverse aree del Mediterraneo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria, oltre a Grecia, Portogallo e Malta. Ad annunciarlo è Giuseppe Lupo, l'europarlamentare del Partito Democratico, che sottolinea come il confronto parlamentare, promosso dal gruppo dei Socialisti e Democratici, si inserisca in una ben più ampia iniziativa politica.

