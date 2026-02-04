Ciclone Harry in Sicilia Agrippino Castania | Giusta la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i territori colpiti

Agrippino Castania approva la sospensione delle rate dei mutui per le zone colpite dal maltempo in Sicilia. Il giornalista economico e politologo siciliano dice che la scelta delle banche è giusta e aiuta chi ha subito danni. La misura permette alle famiglie di non pagare le rate finché le condizioni non migliorano. La decisione arriva dopo il passaggio del ciclone Harry che ha provocato danni e disagi nella regione.

Il giornalista economico e politologo siciliano, Agrippino Castania, plaude la decisione del mondo bancario di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, per i territori colpiti dal maltempo. Agrippino Castania ha dichiarato: "La Sicilia a causa del forte maltempo di gennaio si è vista.

