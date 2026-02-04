Ciclone Harry il governo ha la soluzione | risarcire i meridionali coi loro stessi soldi

A Niscemi, decine di edifici sono crollati e più di 1.300 persone sono rimaste senza casa. La Sicilia, la Calabria e la Sardegna hanno subito danni per oltre 2,5 miliardi di euro. Il governo ha deciso di risarcire i cittadini del Sud con i soldi che in teoria sono stati già spesi per loro. Ma la questione resta aperta: quanto durerà l’attenzione dell’opinione pubblica su questa emergenza?

Mentre a Niscemi gli edifici continuano a crollare, con oltre 1.300 sfollati senza casa, in uno scenario catastrofico che vede Sicilia, Calabria e Sardegna contare oltre 2,5 miliardi di euro di danni, appare sempre più evidente come la problematica nazionale cesserà di esistere quando il clamore mediatico terminerà. Dopodiché, la questione verrà declassificata come 'meridionale' e, quindi, da ristorare coi fondi già destinati ai cittadini del Sud. In altre parole, se il cataclisma fosse avvenuto al Nord, si sarebbero attivati ben altri meccanismi emergenziali e, come già avvenuto, sarebbe stato lo Stato a risarcire i danni.

