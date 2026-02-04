Ciclone Harry dopo l' apertura dei cantieri a Linosa si comincia a lavorare anche a Lampedusa

I lavori di ripristino al porto di Lampedusa partiranno domani, giovedì 5 febbraio. Dopo l’apertura dei cantieri a Linosa, anche sull’isola più grande si inizia a mettere mano alle strutture danneggiate dalle mareggiate causate dal ciclone Harry. La situazione resta complicata, ma le operazioni di intervento sono ormai in corso.

Partiranno domani, giovedì 5 febbraio, i lavori di ripristino al porto di Lampedusa, duramente colpito dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry che ha investito la Sicilia il mese scorso. I sopralluoghi tecnici hanno confermato danni rilevanti alla banchina commerciale, al molo di Cala Pisana.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il ciclone Harry ha colpito le isole di Lampedusa e Linosa il 20 gennaio, provocando ingenti danni e condizioni di emergenza.

Il sopralluogo di Savarino nell’Agrigentino si concentra sui danni causati dal ciclone Harry, con particolare attenzione a Linosa.

