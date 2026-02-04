Ciclismo su pista | Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento Bene Miriam Vece

Questa mattina a Konya, durante i Campionati Europei di ciclismo su pista, Federica Venturelli ha conquistato la finale per l’oro nell’inseguimento. La giovane atleta italiana ha dato il massimo in questa gara, mentre Miriam Vece ha ottenuto una buona performance. Le competizioni continuano e gli appassionati aspettano di vedere chi salirà sul podio.

Tre le gare disputate in questa mattinata a Konya, località che ospita i Campionati Europei di ciclismo su pista. In Turchia arrivano risultati confortanti in casa Italia. Partiamo da Federica Venturelli, che è riuscita ad agguantare la finale per l’oro nell’inseguimento individuale. L’azzurra ha trovato il nuovo record italiano sui 4km in 4:22.909. Stasera si ritroverà davanti la britannica Josie Knight, che ha centrato il nuovo record del mondo in 4:19.461. Ottava in 4:33.141 Linda Sanarini. Record italiano anche per Miriam Vece nel chilometro da fermo: 1:03.708 che vale la quinta piazza, ma vicina alla zona podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista: Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento. Bene Miriam Vece Approfondimenti su Federica Venturelli LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Miriam Vece ci prova nella velocità individuale Miriam Vece si prepara a scendere in pista per la prova di velocità individuale agli Europei di ciclismo su pista 2026. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: si parte con i quarti dello sprint femminile, c’è Miriam Vece Questa sera, ai campionati europei di ciclismo su pista, si è aperta la sessione dei quarti di finale dello sprint femminile. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Federica Venturelli Argomenti discussi: Italia pronta per gli Europei su pista: i convocati azzurri per la cinque giorni di gare a Konya; Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in gara; Venturelli, Vece e Moro all'Europeo; Europeo di ciclismo su pista: l'Italia parla cremonese. LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: Consonni ottavo nello scratch dell’Omnium, tocca a Sanarini e Venturelli nell’inseguimento individualeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Al primo km 1'10.787 per Dupin che può assaltare la seconda posizione di Venturelli, Klinge in 1'16.309. oasport.it Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 4 febbraio, streaming, italiani in garaSiamo arrivati al penultimo giorno di competizioni in quel di Konya, città della Turchia che sta ospitando questa settimana i Campionati Europei 2026 di ... oasport.it Ai Campionati europei di ciclismo su pista la squadra italiana composta da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini vince il bronzo Anna Bigarello #KONYA2026 - facebook.com facebook Un buongiorno #ItaliaTeam con le nostre rocket girls! Il team femminile dell’inseguimento a squadre supera la Francia e si prende il bronzo agli Europei di ciclismo su pista di Konya! Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.