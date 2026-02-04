Questa mattina è partita la Vuelta Valenciana, con Giovanni Aleotti tra i favoriti. Il ciclista finalese si è subito messo in evidenza, pronto a dare battaglia nelle tappe che si svolgono in Spagna. Domani invece inizia l’UAE Tour Women, dove la squadra Picnic PostNL schiererà il suo leader, pronta a conquistare le strade di Dubai. Due gare importanti per i professionisti italiani, con Aleotti e le donne in corsa per i risultati.

Scatta oggi la Vuelta Valenciana con al via il finalese Giovanni Aleotti e domani l’ UAE Tour Women dove debutterà con leader del Team Picnic PostNL. Rachele Barbieri. Dopo uno stage alle Canarie con tante scalate del Teide Aleotti sarà al via da oggi sino a domenica prossima della prima corsa a tappe europea dove affiancherà un pimpante bicampione olimpico Remco Evenpoel che si è aggiudicato ben tre gare della Challenge di Mallorca e la giovane promessa delle corse a tappe Giulio Pellizzari anche lui al suo debutto stagionale. La tappa odierna di chilometri 160 che porterà i corridori da Segirbe a Torreblanc non è molto impegnativa con probabile arrivo di un gruppo numeroso ma sarà la cronometro di domani di km,17,500 che con Remco grande favorito che determinerà la classifica generale e quindi nelle tappe successive con la classica kermesse di Valencia l’impegno di Aleotti sarà di scortarlo sino alle battute finali di domenica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo Barbieri e Aleotti oggi in gara

Approfondimenti su Vuelta Valenciana Italy

Oggi a Konya in Turchia si apre ufficialmente la prima giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista 2026.

Oggi inizia ufficialmente l’Europeo di ciclismo su pista a Konya, in Turchia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vuelta Valenciana Italy

Argomenti discussi: Ciclismo Barbieri e Aleotti oggi in gara.

Ciclismo. Aleotti buon ottavo alla Burgos, ora la VueltaIl finalese Giovanni Aleotti ha concluso all’ottavo posto la Vuelta Burgos, vinta dal messicano Isaac Del Toro, già secondo al Giro d’Italia dopo essere stato tanti giorni in rosa. L’ottavo posto di ... ilrestodelcarlino.it

Ciclismo. Aleotti inizia la Vuelta in gruppo. Fiumara ancora al Tre ProvinceIeri è scattata da Torino, con arrivo a Novara, la Vuelta di Spagna nella quale, come previsto, ha chiuso con una la volata del gruppo compatto: vittoria di Philipsen, mentre il finalese Giovanni ... ilrestodelcarlino.it

3 febbraio 1887, nasce a Milano Luigi “Gigi” Barbieri, portiere dalle spiccate attitudini sportive che si cimentò anche nel ciclismo, nel pugilato e nell’atletica leggera; proveniente dalla Libertas, vestì la Maglia Rossonera per nove stagioni (dal 1908-09 al 1916-1 - facebook.com facebook