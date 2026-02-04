A Daste, nel quartiere Celadina di Bergamo, si prepara un concerto che riprende la scena del Flower Punk degli anni ’90. Sabato 7 febbraio, il locale si anima con un omaggio alla musica scanzonata di quegli anni, quando nacque una scena che ancora oggi conta alcune band in attività. Un ritorno che vuole celebrare un capitolo diverso del punk italiano, più melodico e leggero rispetto all’hardcore che ha segnato il passato.

Bergamo, 4 febbraio 2025 – Il Ritorno al futuro del punk rock italiano. A Daste, nel rione Celadina, sabato 7 febbraio si alza il sipario sul revival del Flower Punk, una scena che nella prima metà degli anni ‘90 partorì una trentina di band, alcune delle quali attive ancora adesso, aprendo anche un nuovo capitolo nel “libro del punk italiano”, più melodico e scanzonato rispetto alla – giustamente – celebrata era dell’hardcore tricolore. Gli iniziatori. All’inizio degli anni Novanta, Nando e Sebi dei Senzabenza, gruppo di Latina ancora oggi sulla breccia, dopo aver condiviso palchi e strade con decine di band della scena punk rock italiana, decidono di trasformare quell’energia collettiva in qualcosa di concreto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ci vuole un Fiore: a Daste l’omaggio alla stagione scanzonata del Flower Punk Rock

