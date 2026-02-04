Christian De Sica si apre sulla sua carriera e sui tempi moderni. Dice che se rifacesse le gag di un tempo, finirebbe nei guai. Suggerisce invece di essere “intelligentemente scorretti”, come Zalone. Parla anche di gialli, che non capisce e chiede aiuto a sua moglie, ma con la commedia si sente più a suo agio.

«I gialli non li capisco. Chiedo a mia moglie di spiegarmeli. Invece con la commedia me la cavo benino». Un Christian De Sica autoironico è il protagonista del nuovo film di Eros Puglielli, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, in sala dal 5 febbraio. Un titolo geniale per una commedia corale tinta di giallo che omaggia i romanzi della scrittrice inglese. Al fianco dell'attore anche Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Chiara Francini, Marco Marzocca, Alice Pagani, Tony Effe, Ilaria Spada ed Enzo Paci. De Sica interpreta Christian Agata, celebre criminologo «vanitoso e un po' antipatico» dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Christian De Sica: «Se facessi oggi le gag di un tempo, mi arresterebbero. Bisogna essere intelligentemente scorretti, come Zalone»

Christian De Sica ha presentato ieri a Roma il suo nuovo film “Agata Christian – Delitto sulle nevi”.

