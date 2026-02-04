Choc nella politica italiana chi è il consigliere indagato | le terribili accuse sui minori

La procura di Milano ha aperto un’indagine che ha portato alla luce una rete di abusi online su minori. Un consigliere è stato iscritto nel registro degli indagati, coinvolto in accuse pesanti. L’indagine, chiamata “Live distant child abuse”, sta facendo tremare la politica italiana. Gli inquirenti stanno cercando di capire quanto questa rete fosse estesa e chi fossero gli altri coinvolti. La notizia ha già suscitato sdegno e preoccupazione in tutta Italia.

Una vasta indagine coordinata dalla Procura di Milano ha scoperchiato una rete internazionale di abusi online, portando alla luce l’operazione denominata Live distant child abuse. L’inchiesta è stata condotta dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale, sotto la direzione del procuratore Marcello Viola, svelando un sistema ramificato di sfruttamento di minori attraverso le nuove tecnologie. >> “Anch’io me ne vado con Vannacci”. Scossone in parlamento, l’annuncio ufficiale: “Lui è meglio” Gli accertamenti sono scattati grazie a una complessa attività di Cooperazione Internazionale di polizia, che ha visto il coinvolgimento dell’agenzia Homeland Security Investigation (HSI).🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Milano Procura “Si è dimesso, è indagato”. Terremoto nella politica italiana Il recente episodio politico a Sabaudia riguarda le dimissioni del vicesindaco Giovanni Secci, avvenute poco prima di un procedimento giudiziario importante. Arrestato! Terremoto nella politica italiana: l’annuncio, accuse gravissime La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Procura Argomenti discussi: Milano-Cortina, Piantedosi vede l’ambasciatore Usa: Ice in Italia, ma non sulle strade; Diritto di voto alle donne attacco a unità famigliare: Formigine, parole shock di un consigliere; Michelangelo Ciarcia morto per un infarto: politica irpina in lutto; Fico e Trump: dalla notizia choc alla smentita secca del premier slovacco. Lutto nella politica italiana, un infarto fulminante: sotto choc i colleghi di partito - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.