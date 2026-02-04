Chiusa in un ripostiglio e istruita a 10 anni agli atti sessuali come terapia antistress | condannata la madre
Una donna di Lecce è stata condannata per aver sottoposto la propria figlia di appena 10 anni a un vero e proprio calvario. La bambina veniva chiusa in un ripostiglio e sottoposta a trattamenti che, secondo le accuse, includevano anche l’educazione agli atti sessuali come metodo per calmarsi. La madre, ormai riconosciuta colpevole, rischia ora una pena pesante per aver inflitto alla figlia un’educazione basata sulla violenza e il controllo.
LECCE – Una quotidianità fatta di percosse con il manico della scopa, capelli tirati con violenza, unghie conficcate in testa e punizioni d’altri tempi, come restare chiusa a chiave per ore nel buio di un ripostiglio. Per anni, tra le mura di un’abitazione del Leccese, una bambina avrebbe vissuto.🔗 Leggi su Lecceprima.it
“Atti sessuali” con bambina di 10 anni che rimase incinta, bengalese condannato a 5 anni
Un cittadino bengalese è stato condannato a cinque anni di reclusione per atti sessuali con una bambina di 10 anni che rimase incinta.
Como, abusi sessuali sulla figlia di 12 anni: il padre finisce in carcere. Condannata anche la madre: non ha difeso la ragazzina
