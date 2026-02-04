Chiusa in un ripostiglio e istruita a 10 anni agli atti sessuali come terapia antistress | condannata la madre

Una donna di Lecce è stata condannata per aver sottoposto la propria figlia di appena 10 anni a un vero e proprio calvario. La bambina veniva chiusa in un ripostiglio e sottoposta a trattamenti che, secondo le accuse, includevano anche l’educazione agli atti sessuali come metodo per calmarsi. La madre, ormai riconosciuta colpevole, rischia ora una pena pesante per aver inflitto alla figlia un’educazione basata sulla violenza e il controllo.

