Chiede di escludere il proprio terreno dalle zone di caccia | il Consiglio di Stato dà ragione alla cittadina

Da ravennatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Stato ha deciso di dare ragione a una cittadina che chiedeva di escludere il suo terreno dalle zone di caccia. La decisione cambia quanto stabilito in precedenza da Tar e Regione Emilia-Romagna. La donna potrà ora mantenere il suo terreno fuori dai confini delle aree dedicate alla caccia, una vittoria importante per chi vuole proteggere la propria proprietà.

Il Consiglio di Stato si esprime sulla pianificazione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna, riformando le precedenti decisioni di Tar e Regione. Tutto partito dalla richiesta di una cittadina di Riolo Terme che chiedeva l'esclusione dei propri terreni dai piani di caccia. A rendere nota la.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

