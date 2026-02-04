Chiede di escludere il proprio terreno dalle zone di caccia | il Consiglio di Stato dà ragione alla cittadina
Il Consiglio di Stato ha deciso di dare ragione a una cittadina che chiedeva di escludere il suo terreno dalle zone di caccia. La decisione cambia quanto stabilito in precedenza da Tar e Regione Emilia-Romagna. La donna potrà ora mantenere il suo terreno fuori dai confini delle aree dedicate alla caccia, una vittoria importante per chi vuole proteggere la propria proprietà.
Il Consiglio di Stato si esprime sulla pianificazione faunistico-venatoria in Emilia-Romagna, riformando le precedenti decisioni di Tar e Regione. Tutto partito dalla richiesta di una cittadina di Riolo Terme che chiedeva l'esclusione dei propri terreni dai piani di caccia. A rendere nota la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Approfondimenti su Consiglio Stato
Scorrimento graduatorie e idonei: anche il Consiglio di Stato dà ragione alla linea del governo Meloni
Recenti pronunce del Consiglio di Stato confermano la posizione del governo Meloni riguardo all’utilizzo prioritario delle graduatorie degli idonei nei concorsi pubblici.
Ultime notizie su Consiglio Stato
Argomenti discussi: FERMA chiede all’UE di escludere le assicurazioni dalle direttive sugli appalti pubblici; Chiede di escludere il proprio terreno dalle zone di caccia: il Consiglio di Stato dà ragione alla cittadina; Chiede di escludere il proprio terreno dalle zone di caccia: il Consiglio di Stato dà ragione alla cittadina; I manager sempre più rari nei municipi del Veneto: mancano oltre 200 segretari comunali.
Sam Asghari chiede di escludere dal Westminster Kennel Club Dog Show i cani con le orecchie tagliateSam Asghari ha chiesto agli organizzatori del Westminster Kennel Club Dog Show di non accettare cani con le orecchie mutilate. Sam Asghari, modello e attore di origini iraniane conosciuto a livello mo ... msn.com
Un criterio procedurale contenuto in un recente avviso di finanziamento rischia di escludere numerosi Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti al Runts. A lanciare l’allarme è PAST AUT ETS, che chiede una revisione del requisito temporale per garantire pa facebook
Il presidente della FIFA chiede la revoca della sospensione della Russia e dei suoi club dalle competizioni internazionali e difende il tanto criticato «Premio per la Pace» assegnato a Trump x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.