Chi mangia carne ha più probabilità di arrivare a 100 anni ma solo in alcuni casi

Mangiare carne potrebbe aiutare alcune persone a vivere più a lungo, ma non per tutti. Uno studio pubblicato su The American Journal of Clinical Nutrition mostra che chi consuma carne ha più probabilità di arrivare a 100 anni, ma questa relazione vale solo per un gruppo specifico di individui. La ricerca non dice che mangiare carne garantisca il longevità, ma suggerisce che in certi casi può essere un fattore favorevole.

Una ricerca recente mette in dubbio l’idea che evitare la carne possa aiutare a vivere più a lungo.

Chi non mangia carne vive meno a lungo? Cosa dice davvero lo studio sui centenariUn recente studio su adulti over 80 mostra che chi evita la carne ha meno probabilità di diventare centenario, ma i ricercatori sottolineano: il vero fattore è il peso e le esigenze nutrizionali in et ... adnkronos.com

