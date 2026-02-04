Chi l’ha Visto torna sul duplice omicidio di Villa Pamphili

Federica Sciarelli torna questa sera su Rai 3 con una nuova puntata di

Federica Sciarelli torna in diretta questa sera, mercoledì 4 febbraio, con un nuovo appuntamento di Chi l’ha Visto?, il programma di approfondimento della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 4 febbraio 2026. La puntata si apre con il terribile omicidio della scorsa estate di Anastasia e Andromeda, mamma e figlia ritrovate morte a Villa Pamphili, a Roma, uccise da Francis Kaufmann. Per l’uomo è iniziato il processo e il suo avvocato ha chiesto una perizia psichiatrica. Lui sa bene quello che fa, programma ogni suo passo, aveva un piano. Trova sempre una giustificazione, ma non è un pazzo e deve rispondere a pieno per quello che ha fatto ha affermato alla trasmissione Tatiana, la mamma di Anastasia. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Durante la prima udienza del processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili, l’avvocato di Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica.

Questa mattina a Roma è iniziato il processo contro Francis Kaufmann, accusato di aver ucciso due persone a Villa Pamphili.

