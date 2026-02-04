Chi era Luisa Valiani la 41enne morta nello scontro con un camion dell'immondizia | lascia quattro figli

Una donna di 41 anni, Maria Luisa Valiani, ha perso la vita in un incidente sulla provinciale tra Casarano e Taurisano. La donna, madre di quattro figli, viaggiava a bordo della sua auto quando si è scontrata con un camion dell’immondizia. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo alla 41enne, che è morta sul colpo. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi della polizia, mentre i soccorritori hanno cercato di rianimarla senza successo. La comunità di Aradeo si string

