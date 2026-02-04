Chi è la super tata del principe George e cosa le ha proibito mamma Kate Middleton

Kate Middleton, anche se è la futura regina, ha deciso di mantenere alcuni compiti legati alla maternità. La principessa ha infatti proibito alla sua super tata di intervenire in alcune cose che, secondo lei, devono essere fatte da una madre. Anche con aiuti specializzati, Kate vuole continuare a essere la prima a occuparsi del figlio, il principe George.

Nonostante sia principessa e futura regina consorte, Kate Middleton ritiene che ci siano delle prerogative che solo una madre possa adempiere nonostante possa contare su una vera super tata. L'apprezzatissima "bambinaia" è Maria Teresa Turrion Borrallo, tanto benvoluta che ha recentemente ricevuto la Royal Victorian Medal, medaglia onorifica britannica istituita nel 1896 dalla regina Vittoria e conferita come dono personale del sovrano in premio al servizio personale e fedele reso alla monarchia. Borrallo è al fianco di Kate per accudire la prole reale dal 2014 ma, secondo Radar Online, ci sono attività che la principessa del Galles non è disposta a delegarle e che ritiene cruciali nello sviluppo psico-fisico del 12enne George: accompagnarlo a scuola ogni giorno e assistere alle sue performance sportive. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

