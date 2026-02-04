Kate Beckinsale sorprende ancora una volta. L'attrice che fino a poco tempo fa era conosciuta per il suo stile bon ton e i ruoli romantici si mostra ora con un look più audace. La sua trasformazione ha attirato l’attenzione di tutti: da bambina minuta e dolce a donna sicura e di carattere. I fan si chiedono cosa ci sia dietro questa svolta, ma intanto lei continua a sfoggiare outfit che fanno parlare.

C'era una volta un'attrice minuta come una bambola, dall'aria dolce e i lineamenti gentili. Interpretava pellicole d'amore e sui red carpet sfoggiava look da principessa dalle nuance delicate. Poi lo switch: oggi Kate Beckinsale sfodera uno stile che dà filo da torcere alla Lady Gaga dei primi tempi, ergo decisamente più trasgressivo. Per la serie «come si cambia» +++dropcap L'avreste mai detto che Lady Gaga ha camminato affinché Kate Beckinsale potesse correre? Cioè, quanti di noi, a inizio Terzo Millennio, avrebbero solo minimamente potuto immaginare che la dolce attrice britannica, protagonista di Pearl Harbor, Serendipity ed Emma sarebbe diventata portatrice seriale di outfit estremi? 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chi è davvero Kate Beckinsale? Da reginetta di rom-com dal look bon ton a reference di stile audace. L'avreste mai detto?

Dalle sfilate Autunno Inverno 2025-26 emerge un ritorno deciso allo stile bon ton degli Anni 60.

