Chi è Daniella Cabello la nuova ministra del Turismo in Venezuela

A un mese dall’arresto di Nicolás Maduro in Venezuela, il governo di Caracas ha annunciato ufficialmente la nomina di Daniella Cabello come nuova ministra del Turismo. La scelta arriva in un momento di tensioni e cambiamenti politici, con il presidente ad interim Delcy Rodriguez che ha già avviato una serie di riorganizzazioni all’interno del governo. Cabello, già nota nel panorama politico venezuelano, ora si troverà a gestire un settore fondamentale per l’economia del paese.

A un mese dall'arresto di Nicolás Maduro in Venezuela, il presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha ordinato un impasto in alcune nomine importanti del governo. Tra i nuovi nomi il più polemico è quello della nuova ministra del Turismo, Daniella Cabello, figlia di Diosdado Cabello, ministro dell'Interno e uno degli uomini più forti del chavismo. Su Diosdado Cabello c'è una taglia di 25 milioni di dollari negli Stati Uniti. "Ho deciso di scegliere la giovane Daniella Cabello come nuova ministra del Potere Popolare per il Turismo, lei avrà la responsabilità di promuovere lo sviluppo e la promozione del Sistema Turistico Nazionale", ha scritto su Telegram Delcy Rodriguez.

Approfondimenti su Daniella Cabello

Venezuela, chi è Diosdado Cabello, il ministro che avrebbe tradito Maduro
Diosdado Cabello, figura di rilievo nel panorama politico venezuelano, è stato al centro di recenti notizie riguardanti presunti contatti con Washington.

"Ladra, dimettiti". La ministra Santanché contestata all'apertura del forum sul turismo
Durante l'apertura del terzo forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché è stata immediatamente contestata da un partecipante.

Ultime notizie su Daniella Cabello

Argomenti discussi: Delcy Rodríguez destituisce la cubana Ministra del Turismo in Venezuela e nomina al suo posto la figlia di Diosdado Cabello; María Corina sulla nomina della figlia di Diosdado Cabello come ministra: Rimane sempre la mafia; Diosdado Cabello: Nessun paese è più sicuro del Venezuela in questo momento.

