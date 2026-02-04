Chi è Andrea Piccolo talento ciclistico bruciato | dal traffico di ormoni all’arresto per soldi falsi

Andrea Piccolo, il talento del ciclismo italiano, finisce sotto i riflettori per motivi molto diversi dal suo solito. Nei giorni scorsi è stato arrestato con l’accusa di aver usato soldi falsi. La sua storia, che sembrava promettere grandi successi, si è complicata. Era considerato una futura stella, vincitore di titoli italiani e già apprezzato tra gli juniores. Ora si trova coinvolto in una vicenda che mette in discussione tutto il percorso fatto fin qui.

