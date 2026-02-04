La meningite tubercolare colpisce una bambina di due anni e mezzo a Bologna. La piccola è stata portata d’urgenza al Sant’Orsola, dove ora si trova in condizioni gravi. Si tratta di una forma rara e severa di infezione, che richiede cure intensive. I medici stanno facendo il possibile per salvarla, ma la situazione resta preoccupante.

È una “forma rara e grave la meningite tubercolare ” che ha colpito una bimba di due anni e mezzo, ricoverata al Sant’Orsola di Bologna in gravi condizioni. A spiegarlo a LaPresse è il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Questa patologia è inizialmente molto subdola, ma il rischio di contagio è basso e la bimba era da un po’ che non andava a scuola”, aggiunge lo specialista. La piccola paziente, originaria di Santa Sofia in provincia di Forlì-Cesena, è arrivata in ospedale in condizioni critiche. Nell’ asilo nido che frequentava sono stati avviate tutte le procedure per evitare possibili contagi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Che cos’è la meningite tubercolare che ha colpito la bimba ricoverata a Bologna

Una bambina di due anni di Santa Sofia è stata portata d’urgenza al Policlinico Sant’Orsola di Bologna, dove ora lotta contro una meningite tubercolare.

Una bambina di due anni di Santa Sofia è in gravi condizioni all’ospedale di Forlì.

