Channing Tatum si opera alla spalla e rassicura i fan con un selfie dall’ospedale | Un’altra sfida

Channing Tatum si è sottoposto a un intervento alla spalla e ha condiviso su Instagram un selfie dall’ospedale. Ha rassicurato i fan, scrivendo che si tratta di “un’altra sfida”. La star di Magic Mike ha mostrato di essere in ripresa, anche se ancora in fase di recupero, e ha voluto comunicare che sta bene. I suoi follower hanno subito commentato con sostegno e auguri.

La star di Magic Mike ha pubblicato una foto sui social in cui ha rincuorato i propri follower sulle sue condizioni fisiche prima dell'operazione. Piccola disavventura per Channing Tatum, che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una spalla lussata. L'attore ha condiviso con i propri fan l'esperienza in ospedale prima dell'operazione pubblicando una foto. Nello scatto, si vede l'attore di Magic Mike e Fly Me to the Moon indossare un camice e una cuffia per capelli prima di entrare in sala operatoria, dove i medici sono intervenuti per sistemare la spalla lussata in seguito ad un infortunio.

