Channing Tatum operato alla spalla rassicura i fan con un selfie | Solo un’altra sfida

La star di Magic Mike ha pubblicato una foto sui social in cui ha rincuorato i propri follower sulle sue condizioni fisiche prima dell'operazione. Piccola disavventura per Channing Tatum, che ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico a causa di una spalla lussata. L'attore ha condiviso con i propri fan l'esperienza in ospedale prima dell'operazione pubblicando una foto. Nello scatto, si vede l'attore di Magic Mike e Fly Me to the Moon indossare un camice e una cuffia per capelli prima di entrare in sala operatoria, dove i medici sono intervenuti per sistemare la spalla lussata in seguito ad un infortunio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Solo un altro giorno. Un'altra sfida. Questa sarà dura. Ma va bene. Affrontiamola". È così che Channing Tatum ha voluto rassicurare chi lo segue, pubblicando una foto direttamente dall'ospedale prima di entrare in sala operatoria.