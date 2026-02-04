Cesena qui Cerri | A Salerno ero partito bene poi un' annata particolare Convinto di aver fatto la scelta giusta

Alberto Cerri torna a giocare in Serie B con il Cesena. L’attaccante, che lo scorso anno ha segnato tre gol con la Salernitana, ha detto di aver avuto un inizio promettente a Salerno, poi un’annata difficile. Ora, con il Cesena, è convinto di aver fatto la scelta giusta e punta a rilanciarsi nel campionato cadetto.

Le prime parole in bianconero dell'attaccante Alberto Cerri, è arrivato dal Como, nella scorsa stagione tre reti in serie B con la maglia della Salernitata, in riva al Savio ritrova il campionato cadetto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Marco Di Vaio commenta lo scambio tra Juventus e Bologna.

Il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, mette subito in chiaro che Blesa non ha chiesto di essere ceduto, ma si tratta di una decisione presa dagli azionisti.

Cerri: Cesena è la scelta giusta VIDEOAlberto Cerri è carico in sala stampa: Grazie al Cesena per avermi voluto fortemente qui. Sono orgoglioso di essere in questa squadra. L’anno scorso ... corriereromagna.it

Mercato Cesena, dopo Corazza, Cerri e Castrovilli può arrivare una sorpresa finale in attaccoTommaso Corazza ieri ha conosciuto i nuovi compagni, svolto il primo allenamento a Villa Silvia e giocato, come esterno sinistro (ruolo che occuperà ... corriereromagna.it

Il ds del Cesena Fusco: "Blesa Non ha chiesto la cessione, scelta degli azionisti. Cerri quello che ci mancava" #Cesena - facebook.com facebook

Fusco a tutto volume sul mercato del Cesena: «Ringraziare i ragazzi che sono arrivati, in particolare Cerri, per la disponibilità e per l’entusiasmo» x.com