Cesena qui Cerri | A Salerno ero partito bene poi un' annata particolare Convinto di aver fatto la scelta giusta

Alberto Cerri torna a giocare in Serie B con il Cesena. L’attaccante, che l’anno scorso ha segnato tre reti con la Salernitana, si è detto convinto di aver fatto la scelta giusta. Questa mattina ha parlato della sua avventura, spiegando che in passato aveva iniziato bene a Salerno, ma poi ha vissuto un’annata difficile. Ora è pronto a ripartire e a dimostrare di cosa è capace con la maglia bianconera.

Le prime parole in bianconero dell'attaccante Alberto Cerri, è arrivato dal Como, nella scorsa stagione tre reti in serie B con la maglia della Salernitata, in riva al Savio ritrova il campionato cadetto.

