Questa sera si gioca Cesena-Pescara, una sfida fondamentale per entrambe le squadre nella ventitreesima giornata di Serie B. I romagnoli cercano punti per consolidare la posizione nei playoff, mentre gli abruzzesi devono assolutamente vincere per uscire dalla zona retrocessione. La partita si prospetta combattuta e decisiva per il futuro di entrambe le squadre.

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I romagnoli sono affamati di punti per blindare la zona playoff, mentre gli abruzzesi sono costretti ad inventarsi qualcosa per abbondonare l’ultimo posto in classifica. Cesena-Pescara si giocherà venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 20.30 presso l’Orogel Stadium. CESENA-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I romagnoli sono reduci dalla bruciante sconfitta di Avellino, ma il bottino stagionale resta positivo con 34 punti che valgono i playoff, visto il sesto posto a più cinque sul nono. La squadra di Mignani, dopo una serie di risultati altalenanti, non può steccare nuovamente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Cesena-Pescara, ventitreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Cesena - Pescara | Le modalità di prevendita dei biglietti - Cesena FC; Dove vedere Cesena-Pescara in tv e in streaming; Cesena-Pescara, squalificati i due allenatori Mignani e Gorgone; Curva Ferrovia off limits per i tifosi del Pescara, il Cesena la apre gratuitamente agli studenti.

Cesena vietata ai tifosi del Pescara, Curva Ferrovia comunque aperta per gli studenti localiCesena interdetta per i tifosi del Pescara. L'anticipo del turno n.23 in Serie B vedrà il Delfino fare visita al primo avversario in campionato (nell'Open Day Cavallucco corsaro in riva all'Adriatico) ... ilpescara.it

Cesena-Pescara, anticipo di B senza.... allenatori!Senza tifosi ospiti e senza…i due allenatori! Cesena-Pescara, anticipo del prossimo turno di Serie B, non avrà i supporters biancazzurri sugli spalti e nessuno dei due capi allenatori sulle rispettive ... ilpescara.it

