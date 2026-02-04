Cesena mercato last minute e rimpianti Fusco | La nostra società ha tempi lunghi

Il mercato di Cesena si è chiuso senza grandi colpi, lasciando molti tifosi delusi e con qualche rimpianto. Il direttore sportivo Fusco ha fatto un passo indietro, spiegando che la società ha tempi lunghi e non ha potuto intervenire come avrebbe voluto. Nel frattempo, il team guarda avanti, ringraziando i giocatori che hanno lasciato la squadra e sottolineando i risultati raggiunti finora. Ora si pensa alle prossime partite, sperando di colmare le lacune con il lavoro quotidiano.

di Daniele Zandoli Mercato chiuso, tempo di bilanci. "Faccio una breve premessa, ringrazio i ragazzi che sono andati via, hanno contribuito ai risultati importanti raggiunti sinora dalla squadra". Esordisce così il ds Filippo Fusco in conferenza stampa. "Grazie anche a chi – va avanti – è arrivato per la massima disponibilità ad abbracciare il nostro progetto nonostante le tentazioni da parte di altre facoltose società. In particolare Cerri ha aspettato più di un mese, colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento speciale al Como per la grande disponibilità dimostrata in questa trattativa".

