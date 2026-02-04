Certificazione unica e Iva | al via i nuovi modelli fiscali

Questa mattina il governo ha presentato i nuovi modelli fiscali per la Certificazione Unica e l’Iva. Le versioni definitive sono identiche alle bozze pubblicate in anticipo, confermando alcune novità importanti. Ora le novità riguardano soprattutto i dipendenti e le aziende che operano nel settore trasporto e logistica. Le modifiche entreranno in vigore a partire dal prossimo anno e riguarderanno anche alcuni aspetti pratici nella compilazione e invio dei modelli. Le imprese sono già al lavoro per adeguarsi alle nuove disposizioni.

DA SAPERE. Le versioni definitive confermano le bozze pubblicate. Novità per i dipendenti e per le prestazioni nei settori trasporto e logistica. Al via la nuova stagione dei modelli fiscali. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha pubblicato sul proprio portale le versioni definitive riguardanti la Certificazione unica (modelli ordinario e sintetico) e il modello di dichiarazione annuale Iva, da utilizzare nel 2026 per il periodo d'imposta 2025. Per scaricare i due documenti (con relative istruzioni), occorre selezionare dalla home page il percorso: «Normativa e prassi» – «provvedimenti». Le novità principali riguardano i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20 mila euro, per i quali è previsto il riconoscimento di un importo (che non concorre alla formazione della base imponibile) fino a 960 euro.

