Certe Notti omaggio agli studenti vittime del terremoto dell' Aquila al Teatro Santa Chiara

Sabato e domenica al Teatro Santa Chiara di Torrino va in scena “Certe Notti”, uno spettacolo dedicato agli studenti morti durante il terremoto dell’Aquila. La commedia di Antonio Grosso, diretta da Marco De Riso, vuole essere un omaggio semplice e diretto, portando in scena una storia che tocca da vicino chi ha vissuto quei momenti. La rappresentazione fa parte della stagione teatrale di Chiodo Storto e si propone di ricordare in modo concreto e senza fronzoli.

Va in scena sabato 7 e domenica 8 febbraio, al Teatro Santa Chiara del Torrino, lo spettacolo "Certe Notti", commedia scritta da Antonio Grosso e diretta da Marco De Riso per la stagione teatrale 20252026 di Chiodo Storto.Certe Notti è un testo che alterna leggerezza e profondità, capace di far.

