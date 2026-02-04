Cerreto inaugurata la Sartoria Sociale RiCUCE | moda riciclo e inclusione

Questa mattina a Cerreto è stata inaugurata la Sartoria Sociale “RiCUCE”, un progetto che unisce moda, riciclo e inclusione. La sartoria, gestita da donne in fragilità, punta a promuovere l’artigianato sostenibile e a creare opportunità di lavoro. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti locali e il vescovo mons., che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il tessuto sociale del paese.

Artigianato, sostenibilità e inclusività. Il nuovo progetto della Sartoria Sociale "RiCUCE", promosso dalla cooperativa sociale di comunità iCare e inaugurato nel pomeriggio di martedì 3 febbraio nella sede di iCare a Cerreto Sannita (BN), s'incastona perfettamente in queste tre aree per diffondere, sempre più, una cultura ambientale e di rigenerazione umana, sociale e dei tessuti. Con la Sartoria Sociale, iCare presenta un progetto innovativo che combina moda, sostenibilità e inclusione sociale. RiCUCE, infatti, mira a: "Si tratta di un ulteriore progetto – ha affermato il presidente di iCare don Matteo Prodi nel corso della presentazione – che ci consentirà di crescere e di essere presenti sul territorio.

