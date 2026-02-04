Cerno al Tg4 | I violenti di Askatasuna scarcerati perché i nemici di certe toghe sono le forze dell' ordine

Il direttore del Tg4, Tommaso Cerno, ha commentato la recente liberazione dei tre uomini arrestati durante la manifestazione di Askatasuna a Torino. Secondo Cerno, i violenti sono stati scarcerati perché le forze dell’ordine sono considerate i nemici di alcune toghe. La sua analisi solleva nuove polemiche sulla gestione degli incidenti e sui rapporti tra polizia e magistratura.

Il direttore Tommaso Cerno è stato ospite del Tg4 per commentare i principali fatti di attualità, compresa la liberazione dei tre arrestati per le violente di Torino durante la manifestazione di Askatasuna. “Sono stati scarcerati perché viviamo in Paese che ci dimostra come i nemici di una certa magistratura sono l’ordine pubblico, la sicurezza e le forze dell’ordine”, ha dichiarato il direttore, aggiungendo che “noi abbiamo un elenco ormai troppo lungo di poliziotti, carabinieri indagati perché mentre cercavano di difendere i cittadini da criminali, hanno dovuto agire in quel momento, in quell’istante, con stipendi bassi senza tutela”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il direttore Tommaso Cerno è intervenuto al Tg4 per analizzare i principali temi della giornata, evidenziando come alcune sentenze politiche delle toghe rappresentino un elemento di richiamo per il comitato del sì nel contesto del referendum.

