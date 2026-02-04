Domani sera, lo stadio San Siro si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. Il ministro Abodi ha assicurato che sarà uno spettacolo indimenticabile, mentre Ghali mette in guardia: non è un palco qualunque, ci sono regole da rispettare. L’evento si avvicina, Milano si tinge di mille luci per questa grande festa dello sport.

Milano, 4 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano andrà in scena l’attesa cerimonia di inaugurazione del Giochi. “Mi aspetto uno spettacolo universale, con un linguaggio di comunione e rappresentazione del meglio – ha detto il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, al microfono di 'Non Stop News', su Rtl 102.5 -. Cercheremo di prendere spunto da quello che rappresentiamo a livello mondiale e spero che tutti possano aspettare questa vetrina anche in televisione. Non c'è solo impegno, ma passione e lunga attesa per un lavoro durato anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cerimonia Olimpiadi a San Siro, Abodi: “Pronti a spettacolo universale”. E “avverte” Ghali: non è un palco qualunque, ci sono regole

Approfondimenti su San Siro Olimpiadi

Ghali parteciperà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio a San Siro.

Il ministro Abodi ha confermato la presenza di Ghali alla cerimonia di apertura dei Giochi di Milano-Cortina, sottolineando che l’evento si focalizza sul rispetto dello sport.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su San Siro Olimpiadi

Argomenti discussi: Balich: La prima Cerimonia d'Apertura diffusa della storia; Olimpiadi, cerimonia di apertura a San Siro: il tutto esaurito è un miraggio. E i biglietti del terzo anello crollano da 260 a 26 euro; Olimpiadi Milano Cortina, dove e quando vedere la Cerimonia di apertura dei giochi; Olimpiadi Milano-Cortina, biglietti sottocosto a 26 euro per i volontari alla cerimonia inaugurale: È un ringraziamento.

Cerimonia apertura Olimpiadi Milano Cortina, quando e dove vedere il super show: da Andrea Bocelli a Mariah Carey e Laura Pausini, gli ospitiManca sempre meno alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A tre giorni dall'inizio dei Giochi, la Cerimonia di Apertura, in programma il 6 febbraio allo Stadio San Siro, si ... ilmessaggero.it

Cerimonia Olimpiadi a San Siro, Abodi: Pronti a spettacolo universale. E avverte Ghali: non è un palco qualunque, ci sono regoleMilano, 4 febbraio 2026 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Venerdì 6 febbraio allo stadio San Siro di Milano andrà in scena l’attesa cerimonia di inaugurazione del Giochi. Mi aspetto ... msn.com

Tutte le strade chiuse nella zona di San Siro per la cerimonia delle Olimpiadi - facebook.com facebook

Sulle #Olimpiadi di #MilanoCortina2026 si apre il sipario del @teatroallascala. La #cerimonia, adesso, qui... #teatroallascala #milano #Olympics x.com