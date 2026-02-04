Cerimonia di premiazione dei giostratori del Saracino
Sabato 7 febbraio, nel Chiostro di Palazzo Comunale, si svolge la cerimonia di premiazione dei giostratori del Saracino. La piazza si riempie di spettatori pronti a vedere i vincitori ricevere i loro premi. La manifestazione si ripete ogni anno, attirando appassionati e curiosi da tutta la regione.
Sabato 7 febbraio nel Chiostro di Palazzo Comunale torna la cerimonia di premiazione dei giostratori. L'evento, che inizierà alle ore 11, celebra i cavalieri protagonisti delle edizioni 2025 della Giostra del Saracino e delle Prove Generali. Durante la cerimonia saranno annunciati dall'araldo i
